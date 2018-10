15. Oktober 2018, 21:47 Uhr Im Grafinger Kastenwirt Wahlnachlese der Grünen

Auf eine eigene Party am Wahlabend hatten die Grünen im Landkreis verzichtet - zu viele ihrer Mitstreiter waren zum Auszählen in den Wahllokalen. Dafür treffen sich die Kreis-Grünen nun zu einer Wahlnachlese in Grafing: Am Mittwoch, 17. Oktober, werden von 19.30 Uhr an im Grafinger Kastenwirt die Ergebnisse der Landtags- und der Bezirkswahl analysiert. Das Treffen ist für alle Interessierten offen, wie Wolfgang Huber, Pressesprecher der Grünen in Grafing, unterstreicht. Mit von der Partie wird auch Landtagskandidat Thomas von Sarnowski sein.