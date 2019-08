19. August 2019, 21:31 Uhr Im Grafinger Kastenwirt Neuer Naturschutzbeirat tritt zusammen

In fünfjährigem Turnus wird der Naturschutzbeirat beim Landratsamt Ebersberg neu bestellt. In diesem Jahr ist es wieder so weit: Am Dienstag, 3. September, werden die neuen Mitglieder in einer öffentlichen Sitzung begrüßt und vorgestellt. Außerdem werden langjährige Mitglieder geehrt. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Kastenwirt in Grafing.