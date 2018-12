13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Im Gemeinderat Aßling berät über Beteiligung an Sporthalle

Hallenkapazitäten sind in fast jeder Gemeinde knapp, in Aßling soll nun auf Antrag der CSU geprüft werden, ob eine Beteiligung der Gemeinde an der neuen Sporthalle des Berufsschulzentrums in Grafing-Bahnhof möglich und sinnvoll ist. Beraten wird über das Thema in der nächsten Sitzung des Gemeinderats am Dienstag, 18. Dezember, 19 Uhr.