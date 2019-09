Etwa 150 freiwillige Helfer haben am vergangenen Wochenende nach der vermissten Constanze Gollas gesucht, jedoch ohne Erfolg. Die junge Frau aus München ist seit mehr als einer Woche verschwunden. Zuletzt soll sie sich im Bereich des Eglhartinger Forts aufgehalten haben, weshalb die Familie der Vermissten dort am Samstag und Sonntag eine große Suchaktion organisiert hatte. Der Bruder von Constanze Gollas war es auch, der zuvor auf Facebook einen Aufruf zur Suche gestartet hatte. In seinem Beitrag schreibt er, seine Schwester habe zum Zeitpunkt ihres Verschwindens am Samstag, 31. August, vermutlich eine schwarze Softshell-Jacke und eine blau-schwarze Wanderhose getragen. Außerdem hatte sie einen gelblichen Rucksack und sehr wahrscheinlich ihr rotes Damenfahrrad dabei. Hinweise nimmt die Familie weiterhin unter folgenden Telefonnummern entgegen: (0175) 241 11 26, (0157) 33 85 53 42, (0152) 54 01 71 05 oder (0875) 199 62.