Erinnerungen an eine Kindheit in Ebersberg

Als die beiden Seestadtkinder Maria Weininger und Fritz Bartl zehn Jahre alt waren, reichte ihr Revier vom Bahnhof bis nach Haslbach, vom Sandberg bis zum Aussichtsturm und vom Egglburgersee bis zum Kumpfmühlweiher. Im Winter schraubte man sich Schlittschuhkufen unter; im Sommer ließ man sich in ausrangierten Autoreifen übers Wasser treiben - natürlich ohne Aufsicht von Erwachsenen. So war es damals in den 1960ern. Beim Frauenfrühstück am Mittwoch, 6. November, 9 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus, Abt-Williram-Straße 90, nehmen Weininger und Bartl die Besucher mit auf eine Reise in diese Vergangenheit.