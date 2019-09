Die Münchnerin Constanze Gollas, die seit zwei Wochen als vermisst gemeldet war, ist tot. Zwei Spaziergänger haben die Frau am Donnerstagvormittag im Ebersberger Forst aufgefunden. Ein Fremdverschulden wird nach Polizeiangaben ausgeschlossen. Familie und Freunde hatten am vergangenen Wochenende eine große Suchaktion im Forst gestartet, nachdem es Hinweise gegeben hatte, dass die 31-Jährige am Kirchseeoner Bahnhof aus der S-Bahn ausgestiegen war. Fast 100 Freiwillige beteiligten sich neben Kräften der Polizei an der Suche nach der jungen Frau.