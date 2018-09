13. September 2018, 22:21 Uhr Im Carport Schraube in Reifen gedreht

Eine Schraube hat ein Unbekannter in den Reifen eines geparkten Wagens gedreht, wie die Polizei mitteilt. Das Auto stand im Schildkrötenweg in einem Carport. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Mittwoch zwischen 14.45 und 18 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Poing, Telefon (08121) 9917-0, entgegen.