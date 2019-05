7. Mai 2019, 22:15 Uhr Im Carecon Seniorenwohnpark Franz Maget bei Friedensgespräch

Seit 30 Jahren beschäftigt sich die Vaterstettener SPD in ihren Friedensgesprächen mit Brennpunkten auf der Welt. Auslöser für den Start der neuen Veranstaltungsreihe waren die Reaktionen auf den umstrittenen Nato-Doppelbeschluss. Beim Jubiläums-Friedensgespräch am Freitag, 10. Mai, soll es nun um den arabischen Frühling und seine Folgen gehen. Auf dem Podium vertreten sind dabei Franz Maget, früherer SPD-Oppositionsführer im bayerischen Landtag und heute Sozialreferent der Deutschen Botschaft in Tunis, Mareike Transfeld, Forschungsleiterin am Yemen Polling Center, und Vaterstettens Altbürgermeister Peter Dingler. Die Moderation übernimmt Günter Lenz, Dritter Bürgermeister und Chef der SPD-Gemeinderatsfraktion in Vaterstetten. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Festsaal des Carecon Seniorenwohnparks, der Eintritt ist frei.