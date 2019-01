17. Januar 2019, 21:57 Uhr Im Café Herzog Blues neu gedacht

Dass man nicht alt und lebenssatt sein muss, um Blues zu spielen, zeigt Muddy what?, eine Band aus München, die am Samstag, 19. Januar, im Café Herzog in Zorneding gastiert. Fabian Spang (Gitarre, Gesang), Ina Spang (Gitarre, Mandoline) und Michi Lang (Schlagzeug, Bass) sind drei junge Musiker, die den Blues mit fesselnder Dynamik und in atmosphärischer Dichte auf die Bühne bringen. Ihre raffinierten Klangwelten kennen keine starren Abläufe, sondern entwickeln sich immer wieder neu, reißen mit und berühren. Ob Dobro-Delta-Sounds, funky Beats oder melodiöse Singer/Songwriter-Ballade, ob Eigenkomposition oder dynamische Interpretation: Sound und Songs der Band sind eigen. Ganz bestimmt sind es auch die "technische Versiertheit der Musiker und deren rhythmisch sicheres Zusammenspiel" (Süddeutsche Zeitung), die mitreißen, vielmehr aber bleibt wohl ein Eindruck: It's blues with a feeling. Seit Januar tourt die Band mit ihrem neuen Album "Gone from Mississippi" quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Beginn ist im Café Herzog um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an. Eintritt frei, der Hut geht für die Musiker rum.