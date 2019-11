Nach den großartigen Auftritten der Jugendkapelle Gelting-Poing und der Musikkapelle Gelting in diesem Jahr folgt nun ein weiteres Highlight: Das Herbstkonzert am Samstag, 30. November, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Pliening steht unter dem Motto "Europa verbindet". Die Dirigenten Günther Schuler junior und Christine Westermair, welche für die Jugendkapelle Gelting/Poing verantwortlich sind, haben ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm zusammengestellt. Zu Beginn präsentiert sich die Jugend mit "Summer of 69" von Bryan Adams sowie Highlights aus dem "König der Löwen". Das Blasorchester beginnt sehr anspruchsvoll mit der "Liberty Fanfare" von John Williams, es folgen Werke wie "Das Boot" von Klaus Doldinger oder "Russlandia" von Ernest Majo. Nach der Pause geht's weiter mit der "Ferienreise" von Karl Safaric, mit "Melodies de la France" und einer "Mittelmeerreise". Mit einem "Abba-Revival" und dem "Miss Marples Theme" endet das Programm. Die vielen jugendlichen Musikerinnen und Musiker der beiden Orchester, nahezu 60 an der Zahl, haben oft geprobt und dabei viel Freizeit geopfert. Karten können dienstags und freitags zwischen 19 und 20 Uhr unter (08123) 18 46 bei Renate Maucher bestellt werden. Der Eintritt kostet neun Euro, ermäßigt (bis 14 Jahre) fünf Euro. Die Abendkasse öffnet um 18 Uhr.