Bei der traditionellen "Bayrischen Weihnacht" im Bürgerhaus Neukeferloh am Montag, 23. Dezember, ist die Schlossanger Musi zu Gast. Von klassischer Stubnmusi, Okarinamusi mit steirischer Ziach bis hin zu Gitarrenmusi bereichern die Vier den Abend mit ihrer Vielschichtigkeit. Aufgelockert wird das Konzert mit heiteren und besinnlichen Texten zur Advents- und Weihnachtszeit, gelesen von Günter Okon. Los geht's um 19.30 Uhr, Einlass ist von 18.30 Uhr an. Im Anschluss gibt es Punsch und selbstgebackenen Stollen (Tasse mitbringen). Der Eintritt kostst zwölf Euro für Erwachsene, Kinder zahlen fünf Euro. Der Reinerlös kommt der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Schloss Zinneberg bei Glonn zugute. Karten gibt es in der Ottilienapotheke Neukeferloh oder bei Margot Stefaniak unter (089) 46 86 41 sowie an der Abendkasse.