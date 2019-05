31. Mai 2019, 21:57 Uhr Im Brucker Moos Jodelnd wandern

- Erich Sepp aus Siegertsbrunn lädt an diesem Samstag, 1. Juni, zum Jodeln und Wandern durchs Brucker Moos ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr bei der Kirche in Alxing. Gewandert wird den Talgrund über Bruck hinauf auf den westlichen Höhenrücken nach Eichtling und von dort zurück nach Alxing. In ausgedehnten Pausen werden einfache überlieferte Jodler erlernt, sodass auch Anfänger mitmachen können. Den Abschluss bildet eine Einkehr beim Alxinger Wirt. Die Teilnahme ist kostenlos. Infos bei Erich Sepp unter (08012) 42 38.