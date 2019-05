21. Mai 2019, 21:52 Uhr Im Anzinger Forsthof Volksmusik vom Feinsten

Der nächste Stammtisch mit traditioneller Volksmusik im Anzinger Forsthof findet statt am Donnerstag, 23. Mai um 19 Uhr. Die Veranstaltung genießt einen guten Ruf, weshalb immer wieder Gruppen eine weite Anreise auf sich nehmen. Aus Vohburg zum Beispiel kommt die Bachlmusi, die mit steirischer Ziach, Zither, Gitarre und Kontrabass aufspielt. Am Inn ist die Vogtareuther Ziachmusi daheim: Der bekannte Musikant Sepp Spiel hat viel von dem legendären Häusler Hirs gelernt und gibt sein Wissen ebenso an junge Musikanten weiter, in diesem Fall an zwei 18-jährige Burschen, die er mit der Gitarre begleiten wird. Nicht so weit hat es die Brücklmeier-Musi, eine der bekanntesten Münchner Volksmusikgruppen. Karl Heinz Fürst aus Bernau am Chiemsee wird den Abend mit launigen G'schichten und Gedichten begleiten. Der Eintritt ist frei, Reservierung unter (08121) 464 57 erwünscht.