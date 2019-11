Volksmusi am Stammtisch

Der nächste Stammtisch mit traditioneller Volksmusik im Anzinger Forsthof findet statt am Donnerstag, 28. November. Los geht's um 19 Uhr. Wie immer haben sich bekannte Gruppen aus der Region angemeldet. Den weitesten Weg nimmt die bekannte Harfinistin Silvia Lindmair-Waas auf sich, sie kommt aus Bad Tölz. Sie ist auch Mitspielerin der Bacherer Musikanten, die am Hachinger Bach zwischen Unterhaching und Giesing beheimatet sind und in verschiedenen Formationen aufspielen. Für die lauteren Tönen zuständig ist die Kirtablosn aus Neubiberg, eine bekannte kleine Blasmusik unter der Leitung von Hans Peter Flinner. Martin Attenberger und seine Mitsängerin Maria, bekannt als Dorfener Zwoagsang, werden das Programm mit zur Jahreszeit passenden Liedern abrunden. Platzreservierung beim Forsthof unter (08121) 464 57 wird empfohlen, der Eintritt frei.