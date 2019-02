28. Februar 2019, 21:56 Uhr Im Alten Speicher Schweine und Mama Bavaria

Vorverkauf für Ebersberger Kabarettprogramm startet

Der Bayerische Rundfunk hat bereits mehrmals Kabarettveranstaltungen in Ebersberg aufgezeichnet. Auftritte von Stars wie Martina Schwarzmann, Max Uthoff, Hannes Ringlstetter und Lisa Eckhart im Alten Kino und im Alten Speicher zum Beispiel wurden danach im dritten Programm ausgestrahlt - und vielleicht hat mancher der Gäste da im Fernsehen sich selbst, Freunde und Bekannte oder immerhin die heimische Bühne wiedererkannt.

Nun ist der Ü-Wagen wieder zwei Tage lang zu Gast in der Kreisstadt. Aufgezeichnet werden dieses Mal im Alten Speicher für eine spätere Ausstrahlung im BR "Kauf, Du Sau!" von Helmut Schleich am Freitag, 11. Oktober, und "Mamma Mia Bavaria" von Luise Kinseher am Samstag, 12. Oktober. Der Vorverkauf für die beiden Veranstaltungen startet am Montag, 4. März, um 10 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt sind zudem Tickets für weitere Veranstaltungen im Alten Speicher erhältlich. Dazu zählt "Anstalts"-Gastgeber Max Uthoff mit "Moskauer Hunde" am Donnerstag, 24. Oktober, die Bayerische Rauhnacht mit Schariwari am Freitag und Samstag, 29. und 30. November, sowie der "Rückspiegel 2019" von und mit Django Asül am Montag, 2. Dezember. Außerdem gehen zwei Familienvorstellungen in den Vorverkauf: Am Dienstag, 23. Juli, ist das Sternschnuppe-Familienmusical "Die Kuh, die wollt ins Kino geh'n" im Alten Speicher zu sehen, am Sonntag, 8. Dezember, spielen Mitglieder der Münchner Philharmoniker unter der Leitung von Heinrich Klug dort den "Karneval der Tiere mit Maus und Monster". Die Karten können ab Montag, 4. März, 10 Uhr, unter www.kultur-in-ebersberg.de, telefonisch unter (08092) 255 92 05 oder in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers reserviert werden.