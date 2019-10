"Musik am Nachmittag", also ein klassisches Konzert für ältere Menschen ab 60 Jahren, findet nun bereits zum dritten Mal in Ebersberg statt, und zwar am Dienstag, 5. November, um 15 Uhr im Alten Speicher. Auf dem Programm steht eine "Taschenbuchversion" der Oper "Don Giovanni" von Mozart. Der Eintritt sowie Kaffee und Kuchen sind frei. Die Karten (maximal vier Stück je Abholer) sind noch bis Freitag, 18. Oktober, im Bürgerbüro Ebersberg erhältlich. Veranstalter dieser "Oper für Jedermann" sind der Seniorenbeirat und die Stadt in Kooperation mit der gemeinnützigen Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation München.