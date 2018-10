9. Oktober 2018, 21:52 Uhr Im Alten Kino Virtuose Romantik

Der 27-jährige JeungBeum Sohn eröffnet den Klavierzyklus

Sensationelles Debüt: Der 27-jährige JeungBeum Sohn, der 2017 beim ARD-Wettbewerb in München als erster südkoreanischer Pianist in der Geschichte des Wettbewerbs den ersten Preis für Klavier gewann, eröffnet den 26. Klavierzyklus des Kulturvereins Zorneding-Baldham mit einem klassisch-romantischen Programm. Das Konzert findet statt am Sonntag, 14. Oktober, im Alten Kino in Ebersberg und beginnt um 17 Uhr.

Nach Wolfgang Amadeus Mozarts berühmter d-Moll-Fantasie als kurzem Präludium interpretiert JeungBeum Sohn in Frédéric Chopins zwölf Etüden op. 25 einen der virtuosen Prüfsteine der romantischen Klavierliteratur. Ganz andere Herausforderungen an den Interpreten stellt die im Todesjahr des früh verstorbenen Franz Schubert entstandene B-Dur-Sonate D 960: ein lyrisches Spätwerk, das sich einem virtuosen Anspruch klar verweigert und mit seiner weltfernen Melancholie den introvertierten Schlusspunkt des Konzerts bildet.

JeungBeum Sohn, geboren 1991 in Seoul, wurde 2008 als Jungstudent in die Klasse von Professor Chung Mo Kang an die dortige Universität der Künste aufgenommen. Unter anderem wurde er als Gewinner des Nationalen Studenten-Musikwettbewerbes mit dem Preis des Ministeriums für Kultur ausgezeichnet. Nach dem Abschluss seines Studiums in Seoul studierte er an der Hochschule für Musik und Theater in München bei Professor Arnulf von Arnim, dem er 2017 an die Musikhochschule Münster folgte. Zu den internationalen Wettbewerbserfolgen des jungen Pianisten zählen der erste Preis beim George Enescu Wettbewerb in Bukarest 2011, der Sonderpreis beim Musikwettbewerb in Genf 2012 sowie weitere Preise beim Val Tidone-Wettbewerb in Italien 2013 und beim Isang Yun Wettbewerb in Korea 2014. JeungBeum Sohn gibt Klavierabende auf bedeutenden Podien und konzertierte als Solist bereits mit führenden Klangkörpern in Europa und Asien, darunter das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und das Seoul Philharmonic Orchestra. Zu den Höhepunkten dieser Saison zählen Solo-Recitals beim Klavier-Festival Ruhr und im Gewandhaus zu Leipzig.

Karten gibt es neuerdings auch online, im Ticketshop unter www.kulturverein-zorneding-baldham.de, oder bei Steffis Schreibwaren in Zorneding. Abonnements kann man wie gehabt bei Heide Schneider unter (08106) 221 54 bestellen.