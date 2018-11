29. November 2018, 22:05 Uhr Im Alten Kino Marc Ribot versus Trump

Der New Yorker Gitarrist Marc Ribot hat ein Album eingespielt mit Songs, die sich gegen Donald Trump richten. Unterstützt wurde Robot dabei von Größen wie Alternative-Country-Star Steve Earle, Sänger-Ikone Tom Waits und Nu-Soul-Diva MeShell Ndegeocello. Einen Tag nach seinem Auftritt in der Elbphilharmonie präsentiert der 63-Jährige am Freitag, 7. Dezember, "YRU Still Here?" im Alten Kino in Ebersberg.

Zu Gitarrenlärm und Prügelschlagzeug gesellt sich hier unvermittelt ein Aufschrei: "I got a right to scream like an idiot / I got a right to say fuck you!" Dass Marc Ribot auf dem jüngsten Album seines Jazz-Punk-Trios Ceramic Dog gleich zu Beginn nicht nur wie gewohnt zur Gitarre greift, sondern sich die Seele aus dem Leib brüllt, hat einen Grund: Der Musiker, der mit seinem wandlungsfähigen Gitarrenspiel den Sound von Musikern wie Tom Waits oder Elvis Costello ebenso mitgeprägt hat wie unzählige Einspielungen von Avantgardist John Zorn, ist wütend. Sehr wütend sogar. Sein Album ist eine musikalische Aufforderung an den Präsidenten der USA, jetzt endgültig seine Sachen zu packen - und an die Zuhörer, ihn dabei tatkräftig anzufeuern!

Marc Ribot ist eine der großen Figuren in der amerikanischen Musik - und eine der unberechenbarsten. In seinen eigenen Projekten tritt er mal als Rockmusiker, mal als Jazzer und mal als verschrobener Virtuose mit Hang zum Folk oder zur Klassik in Erscheinung. Sein Trio Ceramic Dog versteht Ribot als Rockband: Musik mit punkiger Energie, überschäumender Originalität und viel Zynismus, vom Roadhouse Blues über verrockten Cumbia bis hin zum psychedelischen Trip.

Karten für das Konzert können im Internet unter www.kultur-in-ebersberg.de, telefonisch unter (08092) 255 92 05 oder persönlich in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers reserviert werden. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr, Haus und Küche öffnen um 19.30 Uhr.