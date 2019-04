3. April 2019, 22:14 Uhr Im Alten Kino Klangteppich voller Krümel

Tino Bomelino lässt textliche Türmchen einstürzen

Ebersberg - Tino Bomelino vertont einen Keks, nimmt das Publikum auf, loopt seine Stimme und spielt dazu Gitarre. Auf diesem bekrümelten Klangteppich lässt er am Freitag, 5. April, auf der Bühne im Alten Kino textliche Türmchen einstürzen. Das darf er, denn er hat versprochen, später zu saugen. Bomelino ist ein Shooting Star der Kabarettbühnen, Internetversteher und Loopstationvirtuose. "Man muss die Dinge nur zu Ende" heißt sein Programm. Seine Gedanken nehmen darin oft unvermutete Wendungen, seine Pointen treffen umso genauer. Mit seiner Meisterschaft der ganz kleinen Form ist Bomelino eine Art Prototyp der neuen Comedy-Generation, die Tempo und Multistilistik der Poetry Slams adaptiert. Der Mittdreißiger, gebürtig in Ostberlin und studierter Informatiker, wurde 2017 mit dem Münchener Nachwuchspreis "Kabarett Kaktus" ausgezeichnet, 2018 mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württembergs. Die Siegener Zeitung schrieb: "Skurril, absurd, genial und total gaga." Karten für die Veranstaltung können unter www.kultur-in-ebersberg.de, telefonisch unter (08092) 255 92 05 oder persönlich in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers reserviert werden. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr, Haus und Küche öffnen um 19.30 Uhr.