31. Januar 2019, 22:09 Uhr Im Alten Kino "Flaschmob" auf Tour

Diese selbsternannten "Vollbiermusiker" zeigen seit mehr als zehn Jahren, was man mit den Überresten der letzten Silvesterparty Geniales anstellen kann: Die "Flaschenmusik" von Glas-Blas-Sing hat das Ebersberger Publikum bisher bei jedem Auftritt begeistert. "Flaschmob" heißt die aktuelle Show des Berliner Ensembles, das am Samstag, 2. Februar, mit einmaligen Instrumentenkreationen im Ebersberger Alten Kino aufwartet: Zum Einsatz kommen die Cokecaster-Flaschengitarre, ein Flachmanninoff-Xylophon, die Jelzin-Orgel und große Wasserspender-Floor-Toms. Feinstes Pfandwerk also, von würzig-herb bis feinperlig, hochprozentig virtuos und, wie immer bei Glas-Blas-Sing: das mit Abstand beste Flaschenmusikprogramm aller Zeiten. Sowohl in ihren eigenen Texten als auch zwischen den Songs verstehen es die vier Tonkünstler meisterhaft, das Publikum erst in die Irre und dann zu höherer Erkenntnis zu führen. Karten für das Konzert können im Internet unter www.kultur-in-ebersberg.de, telefonisch unter (08092) 255 92 05 oder persönlich in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers reserviert werden. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr, Haus und Küche öffnen um 19.30 Uhr.