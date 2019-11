Bei der Vaterstettener "Musikkneipe" am Samstag, 9. November, ist das Studio Eisbach zu Gast. Das Trio aus München bringt Lieder aus der guten alten Zeit, aber auch über das jetzige Geschehen in und um die Landeshauptstadt herum mit. In der Ankündigung heißt es: "Musik auf hohem Niveau, leicht ins Jazzige gehend, mit Texten zum Lachen und Nachdenken. Ein genüsslicher Abend mit tollen Rhythmen, es darf auch getanzt werden." Die Musikkneipe im Alten Hof beim Maibaum beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum.