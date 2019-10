In Vaterstetten, Zorneding, Ebersberg oder Grafing können sich die Bürgerinnen und Bürger schon lang regelmäßig auf dem Markt mit frischem Obst und Gemüse und anderen Produkten aus der Region eindecken. Dies soll künftig auch in Hohenlinden möglich sein: Die Gemeinde möchte auf dem neu gestalteten Kirchplatz einen Wochenmarkt ins Leben rufen. Der Markt solle ortsansässigen und umliegenden Produzenten - etwa Landwirten - ermöglichen, dort ihre Produkte anzubieten, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Die genaue Ausgestaltung des Marktes solle jedoch nicht durch die Gemeinde, sondern durch die Beteiligten gemeinsam festgelegt werden. Für eine erste Rückmeldung, ob Interesse an der Durchführung eines Wochenmarktes besteht, lädt die Gemeinde alle Interessierten am Donnerstag, 21. November, 18 Uhr, in den Sitzungssaal des Rathauses ein. Hier können Ideen eingebracht und Vorschläge behandelt werden, um gemeinsam einen abwechslungsreichen und interessanten Markt zu schaffen.