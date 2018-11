12. November 2018, 21:56 Uhr Ideen für Grabsteine Letzte Worte

Wer noch Ideen sucht, was man sich dereinst auf den Grabstein meißeln lassen könnte, findet diese vielleicht am Mittwoch, 14. November, im evangelischen Gemeindehaus in der Abt-Williram-Straße 90. Susanne Russek liest von 19.30 Uhr an eine Auswahl der Texte von Lars Huldén in der deutschen Übersetzung von Ingrid Schellbach-Kopra. Der finnisch-schwedische Dichter Huldén (1926 - 2016) hat sich bereits in jüngeren Jahren Gedanken über letzte Worte gemacht. Herausgekommen sind Inschriften voller Lebensfreude, Mut und Humor. Musikalisch begleitet wird die Lesung von Phillip John Baptist.