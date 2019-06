10. Juni 2019, 21:43 Uhr Hunderte Liter Treibstoff ausgelaufen Lastwagen verliert Auflieger und Diesel

Eine ziemliche Sauerei gab es am späten Freitagabend in der in der Kirchheimer Allee. Dort hatte sich aus bislang ungeklärter Ursache von einem Lastwagen der Auflieger gelöst und war auf den Asphalt gekracht. In der Folge lief Diesel aus dem beschädigten Tank des Aufliegers aus und gelangte in einen Kanalschacht. Etwa 400 Liter Diesel-Wassergemisch mussten von einer Spezialfirma ausgepumpt werden zu einer Verunreinigung des Bodes oder des Gewässers kam es laut Landratsamt Ebersberg jedoch nicht.