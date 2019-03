8. März 2019, 22:14 Uhr Humorvoll und kritisch Wortkampf

Fünfter Poetry Slam in Markt Schwaben

Langeweile wird an diesem Abend vermutlich keine aufkommen. Der Markt Schwabener Poetry Slam ist wieder angezählt und geht in die mittlerweile fünfte Runde. Vor drei Jahren im Herbst haben sich Wortakrobaten der etwas anderen Art zum ersten Mal auf der Bühne des Theatervereins getroffen - und die Markt Schwabener erst einmal wachrütteln und auf diese Kunstform einstellen müssen. Inzwischen ist der Slam schon eine kleine Institution geworden.

Die Regeln des Wettbewerbs sind ganz einfach: Innerhalb eines festgelegten Zeitlimits von fünf Minuten ist alles erlaubt, was mit Sprache möglich ist. Hilfsmittel wie Requisiten oder Musikinstrumente sind dabei nicht gestattet, nur seinen Text darf der "Slammer" mit auf die Bühne nehmen. Eine zufällig ausgewählte Publikumsjury vergibt anschließend Punkte von eins bis zehn für jeden Text. Im Finale treten schließlich die Einzelsieger aus den drei Runden gegeneinander an, es entscheidet das gesamte Publikum über den Gesamtsieger. Meist sind die vorgetragenen Texte humorvoll, spannend und unterhaltsam, aber dabei nicht selten auch anspruchsvoll, gesellschaftskritisch oder mit einer Botschaft versehen. "Wir haben uns diesmal viel Zeit genommen, um die Teilnehmer auszusuchen", erklärt Moderator Thomas Steinbrunner, der das Konzept seit über zwei Jahren im Frühjahr und Herbst auf die Bühne des Theatervereins bringt, im Vorjahr musste die Herbstveranstaltung allerdings ausfallen. Auch diesmal, verkündet er, "werden einige bekannte, jedoch auch viele neue Gesichter aus der lokalen Szene des Poetry Slam zu sehen sein." Besonders freue er sich, die aufstrebende Augsburger Band Dein Ernst dabei zu haben, sagt Steinbrunner, der im Theaterverein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Die musikalische Begleitung ist tatsächlich ein besonderes Highlight: Die fünf Jungs von Dein Ernst haben schon in ganz Deutschland auf Club- und Festival-Bühnen gespielt und sich einen Namen gemacht. Kaum eine Musik passt wohl so gut zum Format des Poetry Slam, wie der gewitzte und ironische Hop-Rock der Augsburger. So beschreibt die Gruppe selbst ihren Stil als "liebevoll, doch nicht zufrieden mit den Fehlern dieser Welt". Kritisch seien sie, aber mit Lust aufs Leben. "Da fliegen Gedanken auf Raps und Gesang in den Raum, Bässe und Gitarren ziehen ausgelassen um den Block und die Drums ihnen die Ohren lang."

Trotz der recht prominenten Besetzung möchte man den Eintrittspreis des Abends weiterhin gering halten, um den Slam gerade für Schüler und Studenten leichter zugänglich zu machen. Sponsoren sind die Poinger Fahrschule "De Fahrschui", die den Hauptgewinn des Abends stellt, sowie die Markt Schwabener Brauerei Schweiger, mit der der Theaterverein seit Jahrzehnten zusammenarbeitet. Sie steuert Freibier bei. Der Markt Schwabener Fotograf Daschner wird den Abend unterstützen. Es werden neun Autorinnen und Autoren unterschiedlicher Altersklassen und Herkunft an der Veranstaltung teilnehmen.

Der MS City Poetry Slam #5 findet statt am Samstag den 16. März um 20 Uhr im Theater am Burgerfeld, Münterstraße 5 in Markt Schwaben. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Karten sind zu je sieben Euro im Internet unter www.theater-marktschwaben.de oder an der Abendkasse erhältlich.