5. Dezember 2018, 11:21 Uhr Hosenlos durch die Nacht Polizei schnappt Exhibitionisten

29-Jähriger belästigt am Montagabend mehrere Frauen in Pliening-Landsham

Ein Spanner und Exhibitionist hat am Montagabend im Ortsteil Landsham mehrere Frauen belästigt. Gegen 20.15 Uhr, rief eine Landshamerin beim Polizeinotruf an, da sich eine vorerst unbekannte männliche Person Zutritt in deren Garten verschafft hatte und die Anruferin von der Terrasse aus beobachtete. Der Spanner flüchtete allerdings vor dem Eintreffen der Polizeistreife. Etwa zwei Stunden später rief eine weitere Landshamerin bei der Polizeiinspektion in Poing an und teilte mit, dass soeben eine männliche Person mit heruntergelassener Hose vor ihrer Terrassentür stehe. Der Täter flüchtete erneut, wurde jedoch später im Rahmen der eingeleiteten Fahndung durch eine Zivilstreife festgenommen.

Der 29-Jährige zeigte sich hinsichtlich den beiden Vorfällen geständig und gab im Rahmen seiner Vernehmung an, am Tatabend in mehrere Grundstücke in Landsham gegangen zu sein. Gegen den Betroffenen werden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Erding wegen Exhibitionistischen Handlungen geführt. Wer ebenfalls von dem Exhibitionisten belästigt wurde, oder sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Poing unter der Telefonnummer (08121) 99 17-0 oder die Kriminalpolizei Erding unter (08122) 968-0.