6. Juni 2019, 21:52 Uhr Hommage an Udo Jürgens Mitsingen erwünscht!

Vorverkauf für Udo-Jürgens-Show startet am Samstag

Er war Sänger, Pianist, Entertainer, Songwriter und erfüllte all diese Facetten seines Schaffens mit unvergleichlicher Leidenschaft: Udo Jürgens. Unter dem Titel "Vielen Dank für die Blumen" kann man am Samstag, 6. Juli, in Vaterstetten eine neue, große Bühnenshow erleben, die ganz und gar Udo Jürgens gewidmet ist. Es ist eine musikalische Hommage an den Superstar, der dieses Prädikat wirklich verdient hat. Freuen darf man sich auf viele wunderbare, zeitlose Songs, mitsingen ist dabei ausdrücklich erlaubt und erwünscht: "Ich war noch niemals in New York", "Aber bitte mit Sahne", "Griechischer Wein", "Siebzehn Jahr, blondes Haar", "Ein ehrenwertes Haus" und "Mit 66 Jahren" sind nur einige seiner unzähligen Hits. Präsentiert wird Jürgens' generationsübergreifende Musik von erstklassigen Musikern und Sängern. Michael Thinnes führt als Moderator durch das abwechslungsreiche Programm, das zwischen den musikalischen Darbietungen auch allerlei Wissenswertes über Udo Jürgens' Werdegang und seine künstlerische Laufbahn bereithält. Etwa, dass Udo Jürgens einige Jahre mit seiner Frau Tanja und den Kindern Jenny und Jonny in der Gemeinde Vaterstetten wohnte, mit seinem Trakehnerpferd Tanjo Schlittenfahrten über die hiesigen Fluren unternahm und als Gast bei Weihnachtsfeiern in den gemeinsamen Chor einstimmte.

Karten für die große Udo-Jürgens-Show "Vielen Dank für die Blumen", die in der Vaterstettener Reitsbergerhalle über die Bühne gehen wird, gibt es ab Pfingstsamstag, 8. Juni, beim Buchladen in Vaterstetten, Schwalbenstraße 4, telefonisch unter (08106) 53 67 oder bei der Papeterie Löntz in Baldham, Rossinistraße 15, unter (08106) 67 69. Schüler und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf alle Plätze. Beginn ist um 19.30 Uhr, die Abendkasse öffnet eine Stunde zuvor.