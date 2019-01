16. Januar 2019, 21:46 Uhr Hoher Schaden in Vaterstetten 82-Jährige verursacht Unfall beim Abbiegen

Etwa 11 000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am vergangenen Dienstag in Vaterstetten entstanden. Der Zusammenstoß, an dem zwei Autos beteiligt waren, passierte laut Polizei gegen 18 Uhr an der Einmündung B 304/Arnikastraße. Die Unfallverursacherin, eine 82-jährige Frau, fuhr den Beamten zufolge auf der Arnikastraße und wollte am Ende der Straße in die Bundesstraße B 304 einbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden Wagen eines 58-Jährigen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall aber niemand.