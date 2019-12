Am Dienstag gegen 18.30 Uhr stellte eine 40-jährige Poingerin ihr Auto auf den gemeinschaftlichen Schulhof der Grund- und Mittelschule sowie der Realschule in Poing, ab. Als sie nach fünf Minuten wieder an ihr Fahrzeug zurückkam, stellte sie Kratzer auf der kompletten linken Fahrzeugseite fest. Wie die Polizei mitteilt, war zur Tatzeit ein etwa 60 Jahre alter Mann auf dem Schulgelände unterwegs. Dieser sowie weitere mögliche Augenzeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Poing, Telefon (08121) 9917-0, melden. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.