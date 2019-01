31. Januar 2019, 22:09 Uhr Hoher Schaden Auto gerät in Parkhaus in Brand

In einem Firmenparkhaus in Markt Schwaben ist am Mittwoch ein Auto in Flammen aufgegangen - und hat dadurch auch an nebenan geparkten Autos und am Gebäude großen Schaden verursacht. Zwei Angestellte der Firma erlitten bei Löschversuchen Rauchgasvergiftungen, sie mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Ausgelöst hatte den Großeinsatz der Wagen einer 21-jährigen Frau. Ihr war Benzingeruch aufgefallen, als sie vom zweiten ins erste Obergeschoss des Parkhauses fuhr. Sie hielt an, wenig später entflammte der Motor und kurz darauf das ganze Fahrzeug. Durch die immense Hitzeentwicklung wurden acht weitere Fahrzeuge stark in Mitleidenschaft gezogen, auch ein Stahlträger des Parkhauses wurde beschädigt, weshalb die Tragfähigkeit des Parkhauses in bestimmten Bereichen beeinträchtigt sein könnte. Die Polizei schätzt, dass der Schaden am Parkhaus bei 15 000 Euro liegt, bei den anderen Fahrzeugen bei 50 000 Euro. Im Einsatz waren etwa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr der umliegenden Gemeinden, der Kreisbrandmeister, zwei Rettungswagenbesatzungen, die Kripo Erding und die Polizei Poing.