7. Februar 2019, 22:11 Uhr Hoher Sachschaden Unfallfahrer machen sich aus dem Staub

Drei Verkehrsunfälle mit anschließender Fahrerflucht beschäftigen derzeit die Beamten der Poinger Polizeidienststelle. Zum ersten Mal gekracht hat es am vergangenen Dienstag gegen 19.45 Uhr auf dem Parkplatz des Dänischen Bettenlagers. Hier wurde das geparkte Auto eines 48-jährigen Münchners von einem bislang unbekannten Lastwagen angefahren. Nach Einschätzung der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 6000 Euro. Der Lkw-Fahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Selbiges tat einen Tag später ein männlicher Autofahrer auf dem Parkplatz der BayWa in Poing. Bei Ausparken touchierte er ein anderes Auto und machte sich daraufhin aus dem Staub. Der Geschädigte, ein 59-jähriger Dachauer, der zum Unfallzeitpunkt sogar in seinem Wagen saß, versuchte noch vergeblich, den Mann durch Winken und Rufen aufzuhalten. Der entstandene Schaden beträgt etwa 3000 Euro.

Eine weitere Unfallflucht - dieses Mal allerdings nicht auf einem Parkplatz - ereignete sich am Mittwochmorgen in der Eglhartinger Straße bei Pöring. Dabei missachtete der Fahrer eines Kleinwagens den Vorrang eines entgegenkommenden Fahrzeugs, indem er nicht vor einem Schneehaufen wartete, der auf seiner Fahrbahn lag. Nachdem sich die Spiegel der beiden Wagen trafen, fuhr der Kleinwagenfahrer einfach weiter. Dem Geschädigten entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem oder einem der anderen beiden Unfällen liefern kann, wird gebeten diese der Polizei Poing unter (08121) 991 70 mitzuteilen.