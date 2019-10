Einen hohen Schaden haben Unbekannte bei einem Einbruch ins Plieninger Feuerwehrhaus in der Zeit zwischen Sonntag- und Montagabend verursacht. Die Täter hebelten an der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. In der Fahrzeughalle stahlen sie aus einem Feuerwehrfahrzeug den Rettungsspreitzer und drei Akkus. Zudem wurden drei Akkuladegeräte aus der Werkstatt mitgenommen. Der Beuteschaden wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt. Der Sachschaden dürfte laut Polizei bei etwa 5000 Euro liegen. Es ist bereits der zweite Einbruch in diesem Jahr. Die Polizei Poing, Telefon (08121) 991 70, hofft nun auf Hinweise von Zeugen.