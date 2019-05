1. Mai 2019, 22:04 Uhr Hohenlinden Karambolage an Bushaltestelle

Die Polizei sucht Zeugen für einen Auffahrunfall in Hohenlinden: Am Montag gegen 18 Uhr fuhren auf der B 12 bei Neumühlhausen drei Autos hintereinander in Fahrtrichtung München. Die Lenker der beiden vorderen Fahrzeuge mussten an einer Bushaltestelle verkehrsbedingt stark abbremsen, der Fahrer des hinteren Autos konnte jedoch nicht mehr bis zum Stillstand abbremsen und schob den Wagen vor ihm auf den allerersten auf. Eine Beteiligte wurde leicht verletzt. Der Fahrer des vordersten Autos blieb nach dem Unfall allerdings nicht stehen, sondern fuhr weiter. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer (08092) 826 80 bei der Polizeiinspektion Ebersberg zu melden.