17. September 2018, 22:08 Uhr Hohenlinden Hohenlinden feiert seine Mitte

Monatelang wurde gebaut, doch bald wird gefeiert in der Hohenlindener Ortsmitte. Wie die Gemeinde nun bekanntgibt, soll am Mittwoch, 3. Oktober, ein Fest zur Einweihung gefeiert werden. Um 10 Uhr gibt es einen Gottesdienst in Mariä Heimsuchung, danach bis 17 Uhr ein großes Festprogramm mit Odtimer-Corso, Tanz, Musik und vielem mehr.