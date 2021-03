Interview von Franziska Langhammer

Wer sich mit Gewaltfreier Kommunikation (GFK) in Familien auseinandersetzt, kommt an Frank und Gundi Gaschler aus Hohenlinden nicht vorbei. 2007 veröffentlichte das Ehepaar das Buch "Ich will verstehen, was du wirklich brauchst", das mehr als 35 000 Mal verkauft wurde und manchen als pädagogisches Standardwerk gilt. Nun ist eine überarbeitete Neuauflage erschienen. Darin wird auch das Projekt "Giraffentraum" thematisiert, das helfen soll, GFK in Kindergärten zu etablieren. Vom Elternsein im Jahr 2021 und warum ein Nein auch ein Geschenk sein kann, erzählt Frank Gaschler.