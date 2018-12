2. Dezember 2018, 22:21 Uhr Hohe Ausgaben Zaun schlägt Akustik

Bauausschuss beschließt Grafinger Investitionspaket

GrafingEine Menge Geld hat der Grafinger Bauausschuss - teilweise vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrats - in seiner Sitzung am Donnerstagabend in die Hand genommen. In dem Paket befindet sich auch eine nicht unumstrittene Abwägung zwischen Akustikmaßnahmen für Mittelschulklassenzimmer für Kinder mit "sonderpädagogischem Förderbedarf" und einem neuen Zaun um die Kläranlage.

Zunächst einmal aber stimmte der Ausschuss über eine weniger umstrittene Sache ab: Er gab die knapp 1,1 Millionen Euro frei für den Umbau des Dobelwegs 23 in eine weitere Kindertagesstätte. Zwar muss in diesem Fall noch der Stadtrat zustimmen. Dies gilt aber auch ausgemacht. Beides gilt gleichermaßen für die 8,5 Millionen Euro, die der Ausschuss für die Baumaßnahmen des neuen Kinderzentrums zwischen der Straße "Am Stadion" und Forellenstraße billigte.

Ohne weitere Zustimmung des Stadtrats beschloss der Ausschuss die Umrüstung der konventionellen Beleuchtung in der Jahnsporthalle auf LED-Technologie. Rund 100 000 Euro kostet die Maßnahme, ein Drittel soll der Landkreis zuschießen. Im Umkehrschluss erwartet die Stadt aber Einsparungen bei den Stromkosten in Höhe von etwa 16 000 Euro pro Jahr. Für weitere rund 110 000 Euro lässt die Stadt das in die Jahre gekommene Flachdach sanieren. 125 000 Euro bewilligte der Bauausschuss für den dritten Bauabschnitt der Erweiterung der städtischen Kämmerei in der Rathausgasse. Gut 100 000 Euro ist die Stadt gezwungen, für die Griesstraße 27 in die Hand zu nehmen. Bei dem Haus handelt es sich um das Arkaden-Gebäude mit dem VHS-Raum im Erdgeschoss. Offenbar war es dort bereits während des Baus um die Jahrtausendwende zu Mängeln gekommen. In deren Folge dringt Wasser ein. Der Gewährleistungsanspruch ist laut Stadtverwaltung jedoch bereits erloschen.

Gut 160 000 Euro gab der Bauausschuss für einen neuen 650-Meter-Zaun um die Kläranlage frei - und zog den Neubau einer Reparatur vor, die laut Beschlussvorlage lediglich 57 500 Euro gekostet hätte. Wenngleich in verschiedenen Haushaltstöpfen fehlte die Differenz von rund 100 000 Euro an anderer Stelle. Die Akustiksanierung einiger Inklusions-Klassenzimmer, die ursprünglich im Jahr 2020 abgeschlossen hätte sein sollen, streckte das Gremium mit dem Verweis auf Geldmangel ins Jahr 2021.