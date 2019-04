17. April 2019, 22:03 Uhr Historischer Schatz In neuem Glanz

Das Heilige Grab in Frauenneuharting ist fertig renoviert und wird zu Ostern in der Pfarrkirche aufgebaut

Es ist ein besonderes Erlebnis, wenn man in den verdunkelten Kirchenraum tritt: In einer künstlichen Felslandschaft hinter dem Altar steht der auferstandene Christus, umgeben von einem Blumenmeer, leuchtende Glaskugeln tauchen die Szenerie in ein geheimnisvolles Licht. "Es ist eine besondere, mystische Stimmung", sagt Bernhard Schäfer, Vorsitzender des Heimatvereins Frauenneuharting. In diesem Jahr wird das Heilige Grab in Frauenneuharting wieder aufgebaut und erstrahlt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als sonst: Es wurde grundlegend renoviert und ist jetzt erstmals in neuem Glanz zu sehen.

Wie alt das Heilige Grab ist - das größte und einzig vollständig erhaltene im Landkreis - ist nicht genau bekannt. Es wurde nach Vermutung Schäfers im 17. oder 18. Jahrhundert gefertigt. Im Jahr 1855 wurde es neu gefasst, das verrät eine Inschrift. Eine Überholung war nun nötig, weil die Leinwand, die über Holzrahmen gespannt war, auszureißen drohte. Einige der Leinwände wurden nun auch hinterfangen, wie Schäfer erläutert, damit die Konstruktion stabiler wird. Auch die Oberflächen wurden gereinigt, den Kugeln wurden ihre strahlenden Farben zurückgegeben. Viele Frauenneuhartinger haben bei diesem Werk zusammengeholfen - sei es durch Spenden und Sachleistungen, sei es durch Mitarbeit. Die Federführung hat der Restaurator und Kirchenmaler Fridolin Gruber aus Katzenreuth übernommen. Neu ist auch, dass das Grab jetzt in stabile Holzkisten verpackt und mit dem Gabelstapler direkt bis vor die Kirche gebracht werden kann. Früher, sagt Bernhard Schäfer, seien die Einzelteile einfach auf den Dachboden des Leichenhauses geschoben worden.

Dass die Einzelteile nun stabiler sind und der Transport einfacher ist, bedeutet freilich nicht, dass das Heilige Grab künftig jedes Ostern in der Pfarrkirche zu sehen ist. Denn, so Schäfer, der Aufwand sei ja immer noch ganz beachtlich. Und dann soll der besondere Anblick des Heiligen Grabes auch besonders bleiben, würde man es ständig aufbauen, "wird's zu alltäglich", sagt der Frauenneuhartinger Historiker. Nur etwa alle fünf Jahre soll das Heilige Grab künftig zu sehen sein - Ostern 2019 ist also ein guter Anlass für einen besonderen Ausflug nach Frauenneuharting.

Das Heilige Grab ist von Karfreitag bis Ostermontag jeweils von 8 bis 19 Uhr zu sehen.