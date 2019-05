30. Mai 2019, 22:10 Uhr Historische Runde in Ebersberg Verschwundener Arzt

Am kommenden Montag, 3. Juni, findet im Gasthaus "Alte Post" in Ebersberg, Marienplatz 8, die nächste Historische Runde des Historischen Vereins für den Landkreis Ebersberg statt. Zu diesem offenen Erfahrungs-, Informations- und Meinungsaustausch sind alle an der Geschichte Interessierten eingeladen. Diesmal wird der Familienforscher Erich Schechner, selbst aus Ebersberg, den Anwesenden von dem wechselvollen Lebensweg des früheren Ebersberger Landgerichtsarztes Michael Joseph Röschlaub erzählen. In der Ankündigung des Termins wird nur so viel verraten: Röschlaub verließ nach zehn Jahren Dienstzeit (von 1835 bis 1845) ohne Erlaubnis und mit unbekanntem Ziel seinen Dienstort und kehrte nie mehr dorthin zurück. Die Historische Runde in der Alten Post trifft sich um 19.30 Uhr.