Historische Runde am Montag

Die nächste Historische Runde des Historischen Vereins für den Landkreis Ebersberg findet statt am Montag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr im Gasthaus Alte Post in Ebersberg, Marienplatz 8. Diesmal wird der Dorfener Heimatforscher Martin Ziller über Entstehen und Inhalt seines jüngst vorgelegten Buches "Aßling, eine Landgemeinde. Geschichte - Leben - Häuser" berichten. Zu dem offenen Erfahrungs-, Informations- und Meinungsaustausch sind alle an der Historie Interessierten eingeladen.