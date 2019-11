Die EBE-Jazz- Big-Band unter der Leitung von Josef Ametsbichler und der EBE-Jazz-Jugendchor von Martin Danes führen nach dem großen Erfolg des "Sacred Concerts" von Duke Ellington beim Jazzfestival in Grafing dieses Werk erneut auf: Am Freitag, 29. November, um 20 Uhr sind die Ebersberger in der Himmelfahrtskirche in Sendling, Kidlerstraße 19, zu Gast. Tickets gibt es unter www.eventim-light.com oder an der Abendkasse, die um 19 Uhr öffnet. Der Eintritt kostet 23 Euro (ermäßigt 19). Und wer Tags drauf Lust hat, sich karibisch-südamerikanisch auf die Adventszeit einzugrooven, dem sei der Schwabinger Weihnachtsmarkt an der Münchner Freiheit empfohlen. Dort spielt am Samstag, 30. November, von 18 Uhr an die 14-köpfige Salsa-Formation Ritmo Jackson - unter Mitwirkung einiger Landkreismusiker. Fetzig arrangierte Latin-Songs heizen hier zu winterlichen Temperaturen ordentlich ein. Der Eintritt ist frei.