Die Vorbereitungen laufen seit Monaten und werden bis zur letzten Minute andauern: Zwischen Weihnachten und Neujahr werden Lastwagenkonvois, die sogenannten Weihnachtstrucker der Johanniter, auf Tour gehen nach Albanien, Bosnien, Nord- und Zentralrumänien, in die Ukraine sowie nach Bulgarien, prall gefüllt mit Paketen voller Nahrungsmittel und Hygieneartikel. Viele Schulen, Kindergärten oder auch Firmen in der Region machen bereits seit Jahren bei der Aktion mit, die 1994 in Bayern ins Leben gerufen wurde, wie Markus Haindl, Dienststellenleiter der Johanniter in Kirchseeon mitteilt. "Die Leute schätzen es, dass sie wissen, wo die gespendeten Pakete hinkommen und dass alle auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden."

Ziel der Konvois sind ausgewählte Kleinstädte, Dörfer und abgelegene Bergdörfer, wo die Pakete von ortsansässigen, zuverlässigen Partnerorganisationen wie Kirchengemeinden, Schulen oder privaten Initiativen an die Empfänger verteilt werden, darunter "sozial schwache und kinderreiche Familien, Waisen, Kindergarten- und Schulkinder, Senioren, Menschen mit Behinderung oder Besucher von Armenküchen". Wer sich noch mit einem Hilfspaket beteiligen möchte, kann dies bis Montag, 16. Dezember, an einer der Dienststellen der Johanniter abgeben. Am Sonntag, 15. Dezember, zum Beispiel, können Bürger die Hilfspakete in Steinhöring direkt in den Lastwagen verladen. Christiane und Rudi Winter veranstalten in der Salzstraße 1 zwischen 15 und 18 Uhr ein Johanniter-Weihnachtstrucker-Fest und spendieren pro abgegebenem Paket eine Tasse Glühwein. Dazu gibt es Grillspezialitäten vom Steindlhof. Der Erlös kommt der Aktion Weihnachtstrucker zugute. Informationen zur Packliste und zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Interessierte auf der Webseite www.johanniter.de/weihnachtstrucker.