8. Mai 2019, 22:24 Uhr Hex hex Zaubernacht in Ebersberg

Eine "Gala der Meistermagier" kann man am Samstag, 11. Mai, im Alten Speicher in Ebersberg erleben. Ob Newcomer, Preisträger oder Legende - sie alle eint das Talent, Grenzen zu überschreiten, um das Unmögliche möglich werden zu lassen. In einem rasanten Mix werden hier Acts unterschiedlichster Zauberdisziplinen gekonnt zu einem spannenden Showerlebnis verwoben. "Verzauberung und fantastische Nachwirkungen garantiert!" Mit dabei sind unter anderem Patrick Lehnen, amtierender Deutscher Meister, Florian Otto, Cornelia Weiland alias Kreszentia Bimslechner und Ben Profane. Veranstalter ist der Magische Zirkel München. Es gibt noch wenige Karten, und zwar telefonisch unter (08092) 255 92 05 oder online unter kultur-in-ebersberg.de, Einlass ist von 19 Uhr an, Beginn um 20 Uhr.