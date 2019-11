"It's showtime" heißt es am Samstag, 23. November, beim Herbstkonzert der Musikkapelle Poing in der Anni-Pickert-Grund- und -Mittelschule. Festlich eröffnet wird der Abend von der Jugendkapelle Poing-Gelting. Die silbernen Meister des Musikwettbewerbs "Spielen wie die Meister" wollen unter der Leitung von Christine Westermeier ihr Können zeigen. Auf dem weiteren Programm der Musikkapelle, dirigiert von "Showmasterin" Angela Ebmeyer, stehen mitreißende Melodien aus Pop, Film, und Musical. Da kann man sich von "Aladin" verzaubern lassen, einen gruseligen "Tanz der Vampire" erleben oder in die düstere Welt von "Les Misérables" eintauchen. Für Stimmung sorgen Hits von Queen. Karten zum Preis von neun Euro gibt es beim Buchladen im City Center oder an der Abendkasse. Kinder unter zwölf Jahren erhalten freien Eintritt (Sitzplätze auf der Holzbank).