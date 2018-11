14. November 2018, 21:29 Uhr Herbert und Schnipsi Best-Of in Pliening

Zu einer "Zeitreise mit Schlaglöchern" laden Herbert & Schnipsi am Samstag, 17. November, ins Plieninger Bürgerhaus ein. Das bayerische

Komödianten-Ehepaar präsentiert nämlich ein Best-Of aus 35 Bühnenjahren. In diesen haben Hanns Meilhamer und Claudia Schlenger ihr eigenes Genre geprägt: eine Mischung aus pointierten Sketchen, liebevoll gedichteten Liedern und Austausch mit dem Publikum. Ein Mix, der in keine Schublade passt. Die beiden sehen sich selbst weniger als Kabarettisten, schon gar nicht als politische, sondern lieber als Komödianten und Volkssänger in der Tradition Karl Valentins und Liesl Karlstadts. Beginn ist um 20, Einlass von 19 Uhr an, Tickets gibt's bei Tobis Backstube und der Postagentur in Pliening, bei Königer Reisen in Landsham, Foto Daschner in Poing und Markt Schwaben, bei Schreibwaren Schiegl in Markt Schwaben, bei der Reiselounge in Anzing, sowie an allen Vorverkaufsstellen von CTS Eventim, München Ticket, Inn-Salzach-Ticket und Ticket Scharf.