19. Februar 2019, 22:07 Uhr Helau! Kinder, Clowns und Karneval

Feiern bis zum Kehraus: In Ebersberg gibt es am Faschingsdienstag traditionell nicht nur einen Umzug, sondern auch eine Party im Alten Speicher - bis der Spaß um Mitternacht zu Grabe getragen wird.

Im ganzen Landkreis Ebersberg gibt es wieder viele Gelegenheiten, sich zu verkleiden und ausgelassen zu feiern - vom neuen Weiberfasching in Ebersberg über eine Höhlenparty in Grafing und den "Tanz um den Globus" in Vaterstetten bis zur Prinzenbeerdigung in Moosach

Von Christian Bauer

Es ist wieder Fasching, die fünfte Jahreszeit - für viele Anlass, die verstaubten Kostüme von ganz hinten aus dem Kleiderschrank hervorzukramen. Gelegenheiten, alte und neue Verkleidungen zu präsentieren, gibt es im Landkreis jedenfalls genügend:

So steigt beispielsweise im Alten Speicher in Ebersberg am 23. Februar um 20 Uhr der Faschingsball "Maskenrausch". Einlass ist ab 19 Uhr, Vorglühen ab 18.30 Uhr im Klosterbauhof. Teilnehmen dürfen ausschließlich Erwachsene. Die rund 600 erwarteten Gäste können die Liveband Supernova und eine neu gestaltete Cocktail-Bar genießen. Sitzplätze kosten 15 Euro, Stehplätze zwölf Euro, Karten gibt es in der Druckertankstelle. An der Abendkasse werden jeweils zwei Euro mehr berechnet. Verkleidung ist Pflicht!

Für das Publikum ab 30 Jahren findet dieses Jahr erstmals eine Weiberfaschingsparty am Unsinnigen Donnerstag in der Volksfesthalle Ebersberg statt. Unter dem Motto "Schlager und Austropop" wird mithilfe von DJ Olli ein Disco-Ambiente geschaffen, das alle Tanzfreudigen, ob maskiert oder unmaskiert, für einen Eintrittspreis von fünf Euro genießen dürfen. Die Faschingsgesellschaft Ebersberg hofft auf eine rege Teilnahme, um die Veranstaltung in den kommenden Jahren wiederholen zu können.

Traditionsgemäß gibt es in Ebersberg auch wieder einen Faschingszug, dieses Jahr am Dienstag, 5. März, um 14 Uhr. Aufgestellt wird sich bereits ab 12 Uhr an der Friedenseiche im Neubaugebiet. Der Zug fährt die altbekannte Route zum Marktplatz. Die Teilnahme ist kostenlos und erwünscht. Anschließend geht das bunte Treiben ab 15 Uhr im Alten Speicher weiter mit "Hits und Ohrwürmern, Oldies und Schlagern, Evergreens und Chartstürmern", die von zwei DJs aufgelegt werden - bis der Spaß um Mitternacht zu Grabe getragen wird.

Ebenfalls am Faschingsdienstag veranstaltet der Burschenverein Egmating seinen Kinderfasching im Gemeindehaus. Neben Essen und Getränken werden auch Lose verkauft, die in einer Tombola mit Preisen für die Kinder eingelöst werden können. Die Feier dauert von 14 bis ca. 18 Uhr.

Auch in Frauenneuharting wird der Unsinnige Donnerstag gefeiert, nämlich mit einem Kabarettabend mit dem Grampfhennangschnoder im Gemeindesaal. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro und sind bei Elektro Wieser und bei der Versicherung Gschwendtner erhältlich. Einlass ist von 18.30 Uhr an, die Karten sind an der Abendkasse um zwei Euro teurer.

In der Stadthalle Grafing findet vom 22. bis 24. Februar das traditionelle Faschingsvarieté des TSV Grafing statt. Kinder- und Jugendgruppen des TSV und anderen Ortsvereinen begeistern mit ihren Turnvorführungen. Als Highlight sorgen drei Clowns dafür, dass es in den Pausen nie langweilig wird. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Auch die Grafinger Faschingsbären hängen sich wie jedes Jahr ins Zeug. So veranstalten sie am Sonntag, 3. März, um 13 Uhr einen Kinderfasching, ebenfalls in der Stadthalle. Anschließend finden auf dem Rewe-Gelände ab 18 Uhr unter dem Motto "Zirkus" lustige Sonntagsspiele statt. Am nächsten Tag laden sie um 20 Uhr zur Höhlenparty, und am 5. März zum Kehraus in der Bärenhöhle, ebenfalls um 20 Uhr.

Am Sonntag, 24. Februar, lädt die Pfarrei Sankt Joseph in Kirchseeon zum kostenlosen Familienfasching im Pfarrheim. Ab 14 Uhr ist dort für Kinderspiele, musikalische Unterhaltung und das leibliche Wohl der Gäste gesorgt.

So richtig übernimmt der Fasching in Kirchseeon am Anfang März in der ATSV-Halle das Zepter. Zur "Fetzen-Faschings-Party" am "ruaßigen Freitag" für die Erwachsenen spielt schon zum vierten Mal die Band Moosach-Express auf. Karten gibt es im Vorverkauf im Pub Mahagoni oder unter gerda.rothhaupt@gmx.de für neun Euro, an der Abendkasse zehn Euro. Und am Faschingssonntag, steigt von 14 bis 17 Uhr der Kinderfasching. Der Vorverkauf findet vor Ort in der Halle statt. Kinder zahlen zwei Euro, Erwachsene 3,50 Euro.

Einen Kinderfasching gibt es auch in Markt Schwaben am Sonntag, 24. Februar, von 14.30 bis 17 Uhr im Pfarrheim in der Webergasse 3. Für Essen, Getränke, Spiele und Musik ist gesorgt. Die Pforte wird um 14 Uhr geöffnet - mit der Bitte, Kindern den Vortritt zu lassen. Für sie kostet der Eintritt zwei Euro, für Erwachsene drei Euro. Der Erlös kommt den Ministranten zugute.

Da man aufhören soll, wenn es am schönsten ist, finden in Moosach am Dienstag, 5. März, ab 19 Uhr im Alten Wirt Kehraus und Prinzenbeerdigung statt. Die Showgarde des Moosacher Faschingsclubs und ein DJ sorgen für ausgelassene Stimmung. Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintritt kostet zwölf Euro.

In Poing ist am Samstag, 23. Februar, um 20 Uhr Ü33-Älternfasching im Jugendzentrum. DJ Retro Rösl sorgt für passende Stimmung zum Motto "Völlig losgelöst". Der Eintritt beträgt fünf Euro. Der Reinerlös geht an einen wohltätigen Zweck.

Am Sonntag, 3. März, findet in Poing von 14 bis 17 Uhr der Kinderfasching in der Anni-Pickert-Schule statt. Neben zahlreichen Angeboten zum Spielen und Tanzen kommt auch das leibliche Wohl mit einer Auswahl an Hotdogs, Pommes, Wiener und Krapfen nicht zu kurz. Einlass um 13.30 Uhr, der Eintritt kostet 2,50 Euro.

Wer gerne das Tanzbein schwingt, der ist bei der "Tanz um den Globus"-Faschingsparty des Pfarrverbands Vaterstetten gut aufgehoben. Dieser findet am Freitag, 22. Februar, um 20 Uhr mit DJ Leopold Milé statt. Der Eintritt kostet regulär sieben Euro, ermäßigt vier Euro.

Für Musikliebhaber bietet die Pfarrkirche zum Kostbaren Blut Christi in Vaterstetten am Sonntag, 3. März, um 17 Uhr ein Faschingskonzert mit Gesang, Tanz, Marimbaphon, Percussion und Orgel an. Der Eintritt ist frei, Spenden sind allerdings erwünscht.

Am 22. Februar findet ab 20 Uhr in Pöring, Zorneding, der Faschingsball der Bianga im Mairsamer-Saal statt. Die Band Hot Sugar garantiert einen Abend voller Gaudi für alle Jugendlichen und Junggebliebenen. Die Abendkasse hat ab 19 Uhr geöffnet, pro Person werden acht Euro verlangt. Zwei Tage später unterhalten DJ Tobi und der Pöringer Kids' Dance die Kleinen und Großen beim Kinderfasching. Einlass ist ab 13.30 Uhr, Karten gibt es nur im Vorverkauf unter (08106) 21 98 83.