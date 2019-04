3. April 2019, 22:14 Uhr Heimische Anbieter Strom vom Eberwerk für Ebersberg

Die Stadt Ebersberg wird vom 1. Januar 2020 an ihren Strom vom Eberwerk beziehen. Dadurch spart sich die Stadt ein aufwendiges europaweites Ausschreibungsverfahren. Denn das Eberwerk ist gewissermaßen so etwas wie ein eigenes Stadtwerk: Ebersberg ist zusammen mit 18 anderen Landkreisgemeinden am Eberwerk beteiligt und kann daher den Strom bei seinem eigenen Energieversorger einkaufen. "Ein viel größerer Mehrwert ergibt sich aber für die lokale Energiewende", freut sich Bürgermeister Walter Brilmayer. Schließlich setze sich das Eberwerk für die Energiewende im Landkreis ein und kaufe nicht wie große Stromhändler irgendwo ein.