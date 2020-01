"Boarisch is schee: Liada und Gschichtn, lustig, deftig, hintakinftig" - so lautet der Titel eines Mundart-Abends, zu dem der Heimatverein Frauenneuharting am Freitag, 24. Januar, ins Pfarrheim einlädt. Die Liedermacherin Edeltraud Rey und der Autor Manfred Trautmann haben ein witziges Programm rund um die bairische Sprache zusammengestellt. Rey hat eine gute Portion Boshaftigkeit, Sozialkritik und schwarzen Humor auf Lager, Trautmann liest, raunzt, flüstert und bellt seine humorigen Texte in oberbayerischem Dialekt. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt frei.