20. Dezember 2018, 22:13 Uhr Heimatforscher und Gemeinderat Besondere Würdigung

Hans Obermair wird zum Glonner Ehrenbürger ernannt

Als die SZ Hans Obermair kürzlich fragte, mit welchem Glonner - egal, ob Zeitgenosse oder historische Persönlichkeit - er gerne einmal einen Abend verbringen würde, fiel die Antwort sehr typisch für den 79-Jährigen aus: Mit dem Bischof Hitto oder dem Maler Georg Lanzenberger würde er gern mal einen Abend lang diskutieren, sagte er, wahlweise mit seinen eigenen Vorfahren. Kein Wunder: Die Historie ist seine Leidenschaft, seit vielen Jahrzehnten hat sich Obermair der Familien- und Heimatforschung verschrieben und dabei für die Marktgemeinde Glonn Großes geleistet. Unzählige Schriften hat er bereits veröffentlicht, über berühmte Glonner wie Lena Christ, über alte Hausnamen und andere Besonderheiten der Region. Der Gemeinderat will nun das Engagement Obermairs würdigen: Beim Neujahrsempfang am 2. Januar wird er zum Ehrenbürger ernannt. "Unschätzbar wertvoll" sei Obermairs Arbeit für die Gemeinde, urteilt Bürgermeister Josef Oswald.

Die Entscheidung ist in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung gefallen, auch dort waren Obermairs Verdienste auf zahlreichen Gebieten ein Thema. Zuvorderst natürlich die als Ortschronist und Verfasser zahlreicher historischer Publikationen sowie Artikel zu historischen Themen im gemeindlichen Mitteilungsblatt, in Zeitungen und anderen Veröffentlichungen. In mehr als 100 Vorträgen und Führungen hat er Geschichtsinteressierten seine Themen nahe gebracht, darüber hinaus an vielen Vereinschroniken mitgewirkt. "Er ist ein wandelndes Lexikon", hat Jutta Gräf, die Kulturbeauftragte der Gemeinde, einmal über den Mann gesagt, dessen eigene Familiengeschichte im Glonner Ortsteil Frauenreuth 500 Jahre zurückzuverfolgen ist.

Doch Obermairs ehrenamtliches Engagement ging und geht weit darüber hinaus. Viele Jahre vertrat er die CSU im Gemeinderat, teilweise wirkte er auch als Fraktionssprecher. Im Bereich der Tätigkeit als Gemeinderat war Hans Obermair zum Beispiel maßgeblich an der Entwicklung des Glonner Einheimischenmodells oder dem Erwerb der Wiese südlich der Schule beteiligt. 35 Jahre war er im Kirchenchor aktiv, er war Vorsitzender des Chor- und Orchestervereins und Vorstandsmitglied bei der Feuerwehr. Oft war es Obermair, der die Initialzündung gab, wenn in Glonn etwas Neues entstand: Er ist auch Gründungsmitglied des WSV, des historischen Vereins, des Fördervereins Zinneberg und weiterer Vereine.

Bereits in der Vergangenheit war Obermair ausgezeichnet worden, im Jahr 2011 erhielt er die Bundesverdienstmedaille. Dass er eine weitere Würdigung verdient, war im Gemeinderat völlig unstrittig: Einstimmig fiel die Entscheidung, ihn zum Ehrenbürger zu ernennen.