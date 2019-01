8. Januar 2019, 21:58 Uhr Heimatforscher sei Dank Givi statt Giwi

Rätsel um Glonner Bild gelöst: Es stammt von georgischem Maler

Das Rätsel um das Ölgemälde bislang unbekannter Herkunft im Glonner Rathaus - von dem die Ebersberg SZ in ihrer Dienstagsausgabe berichtet hatte - ist gelöst: Es stammt von Givi Vashakidze, einem mittlerweile verstorbenen georgischen Maler. Ortschronist Hans Obermair, gerade erst zum Ehrenbürger der Marktgemeinde ernannt, hat wieder einmal bewiesen, wie gut er recherchieren kann. Ihm gelang es, den Namen des Künstlers zu entschlüsseln, das Problem ergab sich vor allem aus der kyrillischen Schreibweise. Außerdem fand Obermair heraus, dass Vashakidze 1996 eine Ausstellung in München hatte, in eben jenem Jahr, als die Gemeinde Glonn eben jenes Bild erstand. "Ich vermute, dass sich der Kontakt über Hans Kotzinger ergeben hatte", so der Heimatforscher, der ehemalige Glonner Galerist habe schließlich "Gott und die Welt gekannt". Unterschreiben hat die Kaufurkunde der frühere Bürgermeister Martin Esterl, die Gemeinde bezahlte 2500 DM für das Werk.

Über Givi Vashakidze ist nicht viel bekannt: Er wurde 1937 in Georgiens Hauptstadt Tiflis geboren, wo er von 1958 bis 1964 die Kunstakademie besuchte. 2017 starb er im Alter von 80 Jahren. Laut Obermair, selbst Vater eines bildenden Künstlers, werden seine Bilder heute zu "Galeristenpreisen" zwischen 500 und 7000 Euro gehandelt. Vashakidzes Ölgemälde im Glonner Rathaus trägt laut Kaufvertrag den Titel "Gelbes Hemd". Es zeigt ein Kind in einem eben solchen, jedoch nur von hinten, die Arme im Nacken verschränkt. Scherenschnittartig hebt die Figur sich ab von einem monochromen, rot-braunen Hintergrund. Die Landschaft ist kahl bis auf drei einsame Stöckchen, den Horizont markiert ein zarter heller Streifen, darüber deutet der Maler einen Planeten an. Ist es die Sonne, ein roter Mond? Allein die entspannte Haltung des gut genährten Kindes und ein kleines, gelbes Vögelchen stehen hier einer eher apokalyptische Grundstimmung entgegen.