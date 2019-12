Wirt Simon trifft sich, wie jede Woche, mit anderen Wirtsleuten aus Bethlehem am Stammtisch. Dort werden alle Neuigkeiten ausgetauscht. Doch dieses Mal ist alles anders: Der sonst etwas schweigsame Simon ist wie ausgewechselt. Das macht seine Freunde neugierig. "Das erste Weihnachtswunder" heißt das Weihnachtsmusical, das Kinder nun in der evangelischen Kirche Ebersberg für Kinder und Erwachsene mit großer Begeisterung aufführen werden. Die Geschichte erzählt auf spannende, humor- und geheimnisvolle Weise, was in der ersten Weihnacht passierte. Begleitet werden die Kinder wieder von der Lidaflo-Band. Die beiden Aufführungen finden statt in der Heilig-Geist-Kirche, Abt-Williram-Straße 90, am Sonntag, 22. Dezember, um 10.30 Uhr und an Heilig Abend, 24. Dezember, um 150 Uhr.